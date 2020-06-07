"Дніпро-1" вирвав перемогу у ФК "Львів" в матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти "Дніпра-1" з рахунком 2:1 здобули вольову перемогу над ФК "Львів" у поєдинку 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч, в якому номінальними господарями були львів'яни, пройшов без глядачів на "Дніпро-Арені", повідомляє Укрінформ.

Успіх команді з Дніпра принесли голи Андрія Цурікова, який відзначився на 42-й хвилині, та Олексія Хобленка (87); у складі "Львова" м'яч забив бразильський форвард Шина (31).

Результати решти матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 3:2

Голи: Фернандо (4-та хвилина), Марлос (25, 51) - Денис Фаворов (32, з пенальті), Пилип Будківський (88).

На 24-й хвилині Марлос не реалізував пенальті.

"Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0

Гол: Владислав Кабаєв (12).

Вилучення: Олег Кожушко (65).

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 2:2

Голи: Віталій Балашов (16), Андрій Кравчук (82) - Сергій Чоботенко (35), Олексій Кащук (85).

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 5:1

Голи: Віталій Буяльський (13, 84), Назарій Русин (20, з пенальті), Віталій Миколенко (65), Карлос Де Пена (81) - Дмитро Гречишкін (30, з пенальті).

На 14-й хвилині Буяльський не реалізував 11-метровий удар.

Вилучення: Каспарс Дубра (56).

Поєдинок "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Динамо" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 26 (24), "Львів" - 22 (25), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).