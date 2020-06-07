Інфантіно: ФІФА намагається більше допомагати Українській асоціації футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників сьогоднішнього Конгресу Української асоціації футболу (УАФ), нагадавши нещодавні футбольні успіхи України.

"Минулий рік став неймовірним для вас, для вашої футбольної асоціації, для вашого футболу. Ви - чемпіони світу! Ви здобули титул серед 20-річних у фіналі проти Південної Кореї в Польщі. Ми всі пам’ятаємо ту гру та емоції кількамісячної давнини, які ви дарували всьому українському народу. І не лише йому, а й фактично всьому світу. Ви також блискуче кваліфікувалися на наступне Євро, яке відбудеться вже за рік. Ваш головний тренер Шевченко - фантастичний гравець та надзвичайна людина, що втілює в життя футбольні цінності", - цитує Інфантіно пресслужба УАФ.

Глава ФІФА побажав українським колегам, окрім тієї роботи, що вже проводиться в контексті клубів і збірної на чоловічому та юнацькому рівнях, - так само добре працювати, що вже втілюється, на жіночому та дівочому рівнях - ці конкретні галузі футболу мають величезний потенціал.

"У дуже складний час, пов’язаний із кризою через COVID-19, ми у ФІФА намагаємося допомогти, складаємо план підтримки, надаючи кошти, зокрема, із програми FIFA Forward. І ми працюємо над тим, щоб допомагати ще більше як Українській асоціації футболу, так і іншим асоціаціям в усьому світі", - запевнив Інфантіно.

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Він також пригадав свої спогади про Україну, де він побував, під час організації чемпіонату Європи-2012.

"Тому я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до України знову. Завітати до вас, обговорити український футбол і побачити, як ми можемо допомогти вам зробити його кращим", - підсумував президент ФІФА.

Нагадаємо, XXIII Конгрес УАФ пройшов у неділю, 7 червня, у Львові.

Фото Євгена Кравса (uaf.ua).