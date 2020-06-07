Інфантіно: ФІФА намагається більше допомагати Українській асоціації футболу
"Минулий рік став неймовірним для вас, для вашої футбольної асоціації, для вашого футболу. Ви - чемпіони світу! Ви здобули титул серед 20-річних у фіналі проти Південної Кореї в Польщі. Ми всі пам’ятаємо ту гру та емоції кількамісячної давнини, які ви дарували всьому українському народу. І не лише йому, а й фактично всьому світу. Ви також блискуче кваліфікувалися на наступне Євро, яке відбудеться вже за рік. Ваш головний тренер Шевченко - фантастичний гравець та надзвичайна людина, що втілює в життя футбольні цінності", - цитує Інфантіно пресслужба УАФ.
Глава ФІФА побажав українським колегам, окрім тієї роботи, що вже проводиться в контексті клубів і збірної на чоловічому та юнацькому рівнях, - так само добре працювати, що вже втілюється, на жіночому та дівочому рівнях - ці конкретні галузі футболу мають величезний потенціал.
"У дуже складний час, пов’язаний із кризою через COVID-19, ми у ФІФА намагаємося допомогти, складаємо план підтримки, надаючи кошти, зокрема, із програми FIFA Forward. І ми працюємо над тим, щоб допомагати ще більше як Українській асоціації футболу, так і іншим асоціаціям в усьому світі", - запевнив Інфантіно.
Він також пригадав свої спогади про Україну, де він побував, під час організації чемпіонату Європи-2012.
"Тому я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до України знову. Завітати до вас, обговорити український футбол і побачити, як ми можемо допомогти вам зробити його кращим", - підсумував президент ФІФА.
Нагадаємо, XXIII Конгрес УАФ пройшов у неділю, 7 червня, у Львові.
Фото Євгена Кравса (uaf.ua).