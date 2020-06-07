Дем'яненко, Плієв і Олександр Шевченко стали новими віце-президентами УАФ
Анатолій Дем'яненко, Алан Плієв і Олександр Шевченко стали новими віце-президентами Української асоціації футболу (УАФ). Таке рішення сьогодні прийняли на конгресі УАФ у Львові, повідомляє Укрінформ.
Останнім місцем тренерської роботи Дем'яненко була словацька «Нітра», яку фахівець залишив в квітні цього року. Дем'яненко відомий по роботі з «Динамо» - киян він очолював з 2005 по 2007 рік. З «Динамо» Дем'яненко вигравав чемпіонат, а також двічі ставав володарем Кубка і Суперкубка України.
Алан Плієв працював керівником управління забезпечення діяльності УАФ. Олександра Шевченко – голова футбольної асоціації Львівщини. Він був одним з кандидатів на посаду президента УПЛ.
Нагадаємо, сьогодні виконком УАФ не зміг прийняти рішення щодо догравання Першої ліги. Рішення щодо завершення сезону в Першій лізі повинні прийняти 11 червня на НСК «Олімпійський», де пройде позачергова конференція Професіональної футбольної ліги (ПФЛ). У ній візьме участь і керівництво УАФ.
Фото: сайт УАФ