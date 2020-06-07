«Вольфсбург» переміг «Вердер» і піднявся на 6-е місце в Бундеслізі

Суперник «Шахтаря» в Лізі Європи здобув 12 перемогу в сезоні.

В матчі 30-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Вольфсбург» на виїзді обіграв «Вердер» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м’яч в матчі на 82-й хвилині забив нападник гостей Вегорст. 1:0 – важлива перемога «Вовків».

Після цієї перемоги «Вольфсбург» набрав 45 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. «Вердер» залишився у зоні вильоту на 17-й позиції в Бундеслізі.

Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 70 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 63. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 59. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56.

Нагадаємо, «Вольфсбург» - суперник «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги Європи. В першому поєдинку український клуб переміг на виїзді 2:1. Матч-відповідь зіграють у серпні.

Фото: Kicker