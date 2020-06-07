Стало відомо, як визначать становище команд в регулярному чемпіонаті НБА

Місця команд в регулярному чемпіонаті після відновлення сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2019/20 будуть визначатися за відсотком перемог.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Перерваний через пандемію коронавірусу сезон дограють в Орландо з 31 липня. На майданчик вийдуть 22 команди, кожна з яких проведе по 8 матчів "регулярки". До припинення сезону команди провели різну кількість матчів, тому ключовим при розподілі місць стане відсоток перемог.

Якщо відсоток перемог у двох або більше клубів виявиться однаковим, в розрахунок братимуться показники особистих зустрічей. Далі по пріоритетності будуть враховуватися лідерство в дивізіоні, відсоток перемог в дивізіоні (для команд з одного дивізіону) і відсоток перемог у конференції.

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