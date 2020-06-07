Ексглава селекції "Шахтаря" став спортивним директором "Твенте"
Укрінформ
Колишній керівник селекційної служби донецького "Шахтаря" Ян Штреєр призначений на посаду спортивного директора "Твенте".
Про це повідомляє офіційний сайт голландського футбольного клубу.
69-річний Штреєр підписав контракт на один рік, причому настільки короткий термін угоди, як зазначається, був обопільним побажанням сторін.
В якості гравця Ян Штреєр пограв за "Твенте" з 1969 по 1972 і з 1973 по 1974 роки.
Посаду в "Шахтарі" Ян Штреєр обіймав з 2007 по 2010 роки.
Фото: Pro Shots.