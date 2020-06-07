Ексглава селекції "Шахтаря" став спортивним директором "Твенте"

Колишній керівник селекційної служби донецького "Шахтаря" Ян Штреєр призначений на посаду спортивного директора "Твенте".

Про це повідомляє офіційний сайт голландського футбольного клубу.

69-річний Штреєр підписав контракт на один рік, причому настільки короткий термін угоди, як зазначається, був обопільним побажанням сторін.

В якості гравця Ян Штреєр пограв за "Твенте" з 1969 по 1972 і з 1973 по 1974 роки.

Посаду в "Шахтарі" Ян Штреєр обіймав з 2007 по 2010 роки.

Фото: Pro Shots.