У Львові пройде Конгрес Української асоціації футболу

На стадіоні "Арена Львів" сьогодні, 7 червня, відбудеться XXIII черговий Конгрес Української асоціації футболу (УАФ), який почне роботу о 14.00 з дотриманням передбачених законодавством санітарних та протиепідемічних заходів.

Порядок денний конгресу опублікував сайт організації:

- про членів УАФ;

- звіт президента УАФ, Виконавчого комітету та адміністрації УАФ;

- звіт аудиторського органу УАФ по консолідованої фінансової звітності і річний фінансовий звіт УАФ за 2019 рік;

- про керівні органи УАФ;

- про затвердження нової редакції Статуту УАФ.

Крім того, перед конгресом у Львові пройде засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Як повідомлялося раніше, Виконком УАФ прийняв рішення про завершення чемпіонатів країни серед молодіжних команд (U21 і U19).

На фоото: "Арена Львів" (Укрінформ).