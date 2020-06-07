UFC 250: Нуньєс перемогла Спенсер

Усі судді віддали перемогу чемпіонці з Бразилії.

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC 250. У головному бою турніру чемпіонка ліги в двох вагових категоріях бразилійка Аманда Нуньєс перемогла канадійку Феліс Спенсер, повідомляє Укрінформ.

Бій завершився впевненою перемогою Аманди Нуньєс одноголосним рішенням суддів (50:44, 50:44, 50:45). Для Нуньєс бій зі Спенсер став першим захистом титулу в напівлегкому дивізіоні.

На рахунку Нуньєс 20 перемог в змішаних єдиноборствах і 4 поразки. Спенсер в свою чергу зазнала 2-ї поразки при 8 перемогах.

Нагадаємо, Нуньєс завоювала титул в напівлегкому дивізіоні ще в 2018 році, нокаутувавши Кріс Сайборг.

Фото: Getty Images