UFC 250: Нуньєс перемогла Спенсер
Укрінформ
Усі судді віддали перемогу чемпіонці з Бразилії.
У Лас-Вегасі (штат Невада, США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC 250. У головному бою турніру чемпіонка ліги в двох вагових категоріях бразилійка Аманда Нуньєс перемогла канадійку Феліс Спенсер, повідомляє Укрінформ.
Бій завершився впевненою перемогою Аманди Нуньєс одноголосним рішенням суддів (50:44, 50:44, 50:45). Для Нуньєс бій зі Спенсер став першим захистом титулу в напівлегкому дивізіоні.
На рахунку Нуньєс 20 перемог в змішаних єдиноборствах і 4 поразки. Спенсер в свою чергу зазнала 2-ї поразки при 8 перемогах.
Нагадаємо, Нуньєс завоювала титул в напівлегкому дивізіоні ще в 2018 році, нокаутувавши Кріс Сайборг.
Фото: Getty Images