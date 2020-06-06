Бундесліга: «Боруссія» (Дортмунд) обіграла «Герту»

Клуб з Дортмунда відстає від «Баварії» на 7 очок.

В матчі 30-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) обіграла вдома «Герту» 1:0, повідомляє Укрінформ. Головний конкурент «Баварії» - дортмундська «Боруссія» здобув непросту перемогу на своєму полі, обігравши «Герту» 1:0. У господарів гол в активі Джана. Читайте також: «Баварія» перемогла в Леверкузені і наблизилась до чемпіонства Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 70 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 63. «РБ Лейпциг» посідає третю позицію – 59. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56. Фото: Kicker