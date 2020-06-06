«Шахтарю» до чемпіонського титулу залишилось дві перемоги

У разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

«Шахтар» завдяки перемозі над «Десною» (3:2) набрав 65 очок в 25 турах чемпіонату України. «Гірникам» потрібно виграти два матчі, щоб гарантовано стати чемпіонами, повідомляє ua.tribuna.com.

«Шахтар» стане чемпіоном, незалежно від результатів суперників, оскільки випереджає «Зорю», що йде на другому місці, на 16 очок. «Динамо» відстає від «Шахтаря» на 19 очок, але має матч в запасі. У тому випадку, якщо «Динамо» і «Зоря» втрачатимуть очки, це може статися і раніше.

У найближчих двох турах команда Луїша Каштру зіграє з «Колосом» (14 червня в гостях) і «Олександрією» (20 червня вдома). Обидва матчі пройдуть в Києві, бо клуб з Ковалівки приймає суперників на «Оболонь-Арені», а донецький - на НСК «Олімпійський».

У разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Зараз у клубів по 34 трофея.

Для «Шахтаря» це буде 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку «Динамо» - 15.

Кияни зможуть наздогнати донеччан за кількістю трофеїв вже 8 липня, якщо виграють Кубок України.

Фото: Укрінформ