"Шахтар" і "Зоря" здобули перемоги у футбольній Прем'єр-лізі

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли у суботу, 6 червня, чернігівську "Десну" (3:2) у 25-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" забили: Фернандо (4-та хвилина), Марлос (25, 51) - у "гірників"; Денис Фаворов (32, з пенальті), Пилип Будківський (88) - у чернігівців, повідомляє Укрінформ.

На 24-й хвилині Марлос не реалізував пенальті.

У паралельній грі луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі здолала ковалівський "Колос" - 1:0. Голом відзначився Владислав Кабаєв (12).

На 65-й хвилині у "Колоса" вилучений з поля Олег Кожушко.

Завершиться 25-й тур у неділю, 7 червня, матчами донецького "Олімпіка" з "Маріуполем" (початок к о 14.00, транслює телеканал "Футбол 1"), київського "Динамо" з "Олександрією" (17.00, "2+2") та "Дніпра-1" зі Львовом" (19.30, "Футбол 1").

Поєдинок "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Динамо" - 46 (24), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).

Фото: shakhtar.com.