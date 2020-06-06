«Баварія» перемогла в Леверкузені і наблизилась до чемпіонства

«РБ Лейпциг» не зміг обіграти аутсайдера чемпіонату «Падерборн» (1:1).

В матчі 30-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» впевнено перемогла на чужому полі «Байєр» 4:2, повідомляє Укрінформ.

Мюнхенська «Баварія» зробила черговий крок до чемпіонського титулу, обігравши в Леверкузені місцевий «Байєр» 4:2. Господарі вийшли вперед на 10-й хвилині після голу Аларіо. Однак, ще до перерви у гостей відзначились Коман, Горетцка і Гнабрі. В другому таймі команди обмінялися голами: за «Байєр» забив Вірц, а за «Баварію» - Левандовскі.

Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 70 очок. На другому місці залишається «Боруссія» (Дортмунд) – 60. «РБ Лейпциг» втратив перемогу над «Падерборном» (1:1) і залишився третім – 59. На четвертому місці «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56.

«Боруссія» (Дортмунд) може скоротити відставання від «Баварії», якщо обіграє «Герту» в домашньому матчі 30-го туру. Поєдинок зіграють 6 червня, початок – 19:30.

Фото: Kicker