ФК Зоря: 28 мая команда пройшла ПЛР-тестування, наступне буде 9 червня

Луганський футбольний кдуб "Зоря" виступив із заявою з приводу проведення ПЛР-тестування на коронавірус.

У клубі зазначили, що роблять все згідно з рекомендаціями МОЗ та своєчасно проводять тести гравців перед матчами, повідомляє пресслужба "Зорі".

"28 травня команда пройшла перше ПРЦ тестування на коронавірус, про що є відповідні документи. Згідно з усіма рекомендаціями у команди є два тижні для проходження наступного тесту, який запланований на вівторок, 9 червня, в ході підготовки до матчу з київським "Динамо", Крім того, футбольний клуб "Зоря" прийняв рішення провести додаткове тестування в рамках експрес-тесту, про що повідомив на офіційному сайті у четвер, 4 червня. Відповідні документи так само є в наявності", - зазначається у заяві.

Зустріч 25-го туру УПЛ "Зоря" - "Колоса" (Ковалівка) розпочнеться сьогодні о 17.00.

Фото: zarya-lugansk.com.