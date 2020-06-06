Ілля Марченко зіграє на тенісному турнірі в академії Цібулкової

Друга "ракетка" України Ілля Марченко візьме участь у виставковому турнірі Extra League у Словаччині.

Змагання пройдуть на кортах тенісної академії Домініки Цібулкової у Братиславі, повідомляє Тенісний портал України.

Турнір стартує у понеділок, 8 червня. На цей момент свою участь в ньому підтвердив відомий словацький тенісист Філіп Полашек.

Нагадаємо, що тенісні змагання ATP, WTA та ITF припинили через пандемію коронавірусу до кінця липня.

Фото: ftu.org.ua.