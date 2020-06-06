Організатори скасували Відкритий чемпіонат Люксембургу з тенісу

Організатори змагань Жіночої тенісної асоціації (WTA) BGL GNP Paribas Open у Люксембурзі ухвалили рішення не проводити турнір цьогоріч.

Основна причина - великий ризик зараження коронавірусом, повідомляє пресслужба Відкритого чемпіонату Люксембургу.

Змагання мали пройти з 19 по 25 жовтня, але керівництво перенесло їх на наступний сезон.

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Відзначимо, що торік українка Марта Костюк пробилася до основної сітки турніру, однак, в першому колі не змогла переграти німкеню Лауру Зігемунд.

Фото: bglbnpparibas-open.com.