"Ворскла" зробила чергове тестування на коронавірус

Полтавська "Ворскла" вдруге пройшла тестування на коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт футбольного клубу, повторна перевірка не виявила слідів хвороби серед гравців і персоналу команди.

Тепер ворскляни продовжать тренувальний процес і участь в поточному розіграші Прем'єр-ліги (УПЛ).

Нагадаємо, згідно з протоколом Української асоціації футболу (УАФ), команди зобов'язані проходити перевірку на коронавірус кожні два тижні.

Нагадаємо, "Ворскла" не зіграє цими вихідними, оскільки матч з "Карпатами" у 25-му турі УПЛ був перенесений на невизначений термін через велику кількість заражених у львівському клубі.

Фото: vorskla.com.ua.