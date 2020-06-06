"Ворскла" зробила чергове тестування на коронавірус
Укрінформ
Полтавська "Ворскла" вдруге пройшла тестування на коронавірус.
Як повідомляє офіційний сайт футбольного клубу, повторна перевірка не виявила слідів хвороби серед гравців і персоналу команди.
Тепер ворскляни продовжать тренувальний процес і участь в поточному розіграші Прем'єр-ліги (УПЛ).
Нагадаємо, згідно з протоколом Української асоціації футболу (УАФ), команди зобов'язані проходити перевірку на коронавірус кожні два тижні.
Нагадаємо, "Ворскла" не зіграє цими вихідними, оскільки матч з "Карпатами" у 25-му турі УПЛ був перенесений на невизначений термін через велику кількість заражених у львівському клубі.
Фото: vorskla.com.ua.