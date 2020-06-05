«Барселона» підганяє Мессі з новим контрактом

Аргентинець хоче вести переговори вже після завершення сезону і ставить свої умови.

«Барселона» хоче якомога швидше продовжити контракт з Ліонелем Мессі, повідомляє видання Marca.

Президент «Барселони» Хосеп Марія Бартомеу має намір почати переговори з аргентинцем вже наступного тижня. Втім, сам Мессі налаштований обговорювати своє майбутнє лише після закінчення нинішнього сезону.

Контракт Мессі з «Барселоною» розрахований до 2021 року. Капітан каталонців не проти продовжити угоду. Його головна умова – пункт про розрив контракту за рік до закінчення терміну його дії.

У нинішньому сезоні Мессі забив 24 м’ячі і віддав 16 результативних передач в 31 матчі за «Барселону».

Перший матч після рестарту сезону в Іспанії «Барселона» зіграє на виїзді проти «Мальорки» 13 червня.

Фото: Marca