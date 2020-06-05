Новий контракт з Андрієм Шевченком підпишуть 7 червня
Укрінформ
Нова угода розрахована до кінця 2022 року.
На конгресі УАФ 7 червня у Львові з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком підпишуть новий контракт, повідомляє Sport.ua.
Нова угода розрахована на 2,5 року. Вона закінчиться після завершення ЧС-2022 в Катарі, який планують провести з 21 листопада по 18 грудня.
Нинішній контракт 43-річного тренера з УАФ завершується в липні 2020-го.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив національну збірну Україну в липні 2016-го. Під керівництвом Шевченка збірна вийшла до фінального турніру Євро-2020.
Фото: Укрінформ