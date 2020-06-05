Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики пройдуть у грудні в Баку
Укрінформ
Чоловічий та жіночий чемпіонати Європи-2020 зі спортивної гімнастики відбудуться протягом грудня у столиці Азербайджану.
Чоловічий чемпіонат пройде в Баку 9-го по 13 грудня, а жіночий - з 17-го по 20-те, повідомляє офіційний сайт Європейського союзу гімнастики.
Спочатку чоловічий турнір планували провести у Баку з 27-го по 31 травня, жіночий у Парижі - з 30 квітня по 3 травня.
Усі гімнастичні змагання не вдалося організувати через пандемію коронавірусу.
Фото: noc-ukr.org.