Нуньєс – Спенсер: головний бій UFC 250

Нас чекає неймовірний поєдинок між головною зіркою жіночої ММА і потужною претенденткою.

У ніч проти неділі фанатів змішаних єдиноборств чекає серія боїв UFC 250. Турнір пройде в Лас-Вегасі, а головною подією стане титульний поєдинок за пояс чемпіонки в напівлегкій вазі.

Це буде перший захист для бразилійки Аманди Нуньєс, яка також володіє титулом найсильнішої в найлегшій вазі. Її суперницею стане канадка Феліція Спенсер. Шанси Аманди на перемогу солідні, 84% від аналітиків Parimatch. Але завчасно святкувати успіх Нуньєс не варто.

Перемога Аманди над Жермейн де Рандамі викликала чимало запитань. Подейкують навіть, що 32-річна Нуньєс вже починає здавати. Той поєдинок вона витягла за рахунок своїх навичок в боротьбі. Ударна техніка в неї набагато слабкіша, в той час як Феліція у стійці набирає обертів, та й в боротьбі їй є що показати. Щоправда, досвіду серйозних боїв у Спенсер замало. А от Аманда, нагадаємо, завершила кар'єру самої Ронди Роузі.

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Швидше за все, Феліція спробує нав'язати Нуньєс боротьбу, і якщо їй вдасться перевести чемпіонку в партер, то Аманді доведеться непросто. Повертаючись до роботи в стійці, варто поглянути на прогноз від Parimatch. Аналітики дають 51% на те, що тотал значущих ударів Нуньєс складе більше 52, в той час як при тому ж 51% Феліція завдасть лише понад 34 удари.