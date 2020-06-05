Баскетболісти "Черкаських Мавп" потренувалися на відкритому повітрі
Клуб став першою командою української Суперліги, яка розпочала роботу після послаблення карантину, пов'язаного з пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба ФБУ.
У тренувальному таборі переважно вихованці приватної школи Михайла Бродського. До цього через дощі гравці тренувалися виключно у черкаському спорткомплексі "Манеж".
Заняття на відкритому повітрі команда Максима Міхельсона провела на ігровому майданчику черкаської ЗОШ №12. За словами головного тренера, основна місія цього тренувального збору допомогти молоді, яка через пандемію могла пропустити ледь не півроку. Акцент на зборі зроблений на підвищенні індивідуальної майстерності.
Працюватиме тренувальний табір "Черкаських Мавп" до початку липня. Після цього у баскетболістів буде невелика відпустка перед підготовку до старту української Суперліги.
Фото: fbu.ua.