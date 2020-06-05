Баскетболісти "Черкаських Мавп" потренувалися на відкритому повітрі

Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" продовжує підготовчий цикл для молодих гравців.

Клуб став першою командою української Суперліги, яка розпочала роботу після послаблення карантину, пов'язаного з пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба ФБУ.

У тренувальному таборі переважно вихованці приватної школи Михайла Бродського. До цього через дощі гравці тренувалися виключно у черкаському спорткомплексі "Манеж".

Заняття на відкритому повітрі команда Максима Міхельсона провела на ігровому майданчику черкаської ЗОШ №12. За словами головного тренера, основна місія цього тренувального збору допомогти молоді, яка через пандемію могла пропустити ледь не півроку. Акцент на зборі зроблений на підвищенні індивідуальної майстерності.

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Працюватиме тренувальний табір "Черкаських Мавп" до початку липня. Після цього у баскетболістів буде невелика відпустка перед підготовку до старту української Суперліги.

Фото: fbu.ua.