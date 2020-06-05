Болгарія відновлює футбольний чемпіонат

Футбольний сезон в Болгарії, перерваний з 9 березня через пандемію коронавірусу, поновлюється в п'ятницю, 5 червня, двома матчами.

У Пловдиві "Локомотив" зійдеться з "Етиром" з Велико-Тирново, а "Левські" в Софії прийме "Лудогорець" їз Разграда, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що міністерство охорони здоров'я країни дозволило продаж квитків на ігри. Вболівальники зможуть спостерігати за поєдинками на стадіонах, розташовуючись через два сидіння один від одного.

Читайте також: Грузія відновить футбольний сезон 25 червня

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Лудогорець", який набрав 55 очок у 23-х матчах. На 9 очок відстають "Локомотив", "Левскі" і ЦСКА, які провели по 24 гри.

Чемпіонат Болгарії планується закінчити до 11 липня.

Фото: bfunion.bg.