Сьогодні в Іспанії стартує турнір за участю топ-тенісистів
Укрінформ
У п'ятницю, 5 червня, в іспанському місті Аліканте розпочинається тенісний турнір Region of Valencia Tennis Challenge.
Це перші виставкові тенісні змагання, що відбудуться на іспанських кортах після початку карантину, повідомляє Efe.com.
У триденному турнірі візьмуть участь четверо топ-тенісистів - іспанці Роберто Баутіста-Агут, Пабло Карреньйо-Буста та Пабло Андухар, а також австралієць Алекс де Мінаур. Поєдинки транслюватиме телебачення.
Турнір розпочнеться увечері матчем Де Мінаур - Андухар.
Фото: efe.com.