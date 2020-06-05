Сьогодні в Іспанії стартує турнір за участю топ-тенісистів

У п'ятницю, 5 червня, в іспанському місті Аліканте розпочинається тенісний турнір Region of Valencia Tennis Challenge.

Це перші виставкові тенісні змагання, що відбудуться на іспанських кортах після початку карантину, повідомляє Efe.com.

У триденному турнірі візьмуть участь четверо топ-тенісистів - іспанці Роберто Баутіста-Агут, Пабло Карреньйо-Буста та Пабло Андухар, а також австралієць Алекс де Мінаур. Поєдинки транслюватиме телебачення.

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Турнір розпочнеться увечері матчем Де Мінаур - Андухар.

Фото: efe.com.