Клуби НХЛ відновлять індивідуальні тренування з 8 червня

Клуби Північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ) зможуть відновити індивідуальні тренувальні заняття з 8 червня.

Як повідомляє пресслужба ліги, в рамках другого етапу плану по відновленню сезону командам буде дозволено проводити заняття в групах, що складаються максимум з шести чоловік, і тільки на території бази. При цьому участь в тренуваннях буде добровільним.

Відзначається, що гравцям заборонено пересуватися на громадському транспорті, включаючи таксі, а також необхідно постійно використовувати маски, за винятком часу перебування на льодовому майданчику та у спортзалі.

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НХЛ, як і більшість спортивних змагань в світі, була припинена через пандемію коронавірусу.

Фото: nhl.com.