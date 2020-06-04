«Київ-Баскет» відмовився від прямої путівки в Лігу чемпіонів

Столичний клуб має обмежений бюджет на підсилення команди.

Український баскетбольний клуб «Київ-Баскет» відмовився від прямої путівки в груповий раунд Ліги чемпіонів. Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута на своїй сторінці у Twitter з посиланням на головного тренера команди Айнарса Багатскіса.

Через обмежений бюджет на комплектацію команди клуб стартує в кваліфікації турніру і в разі вильоту продовжить виступ в Кубку Європи.

У свою чергу, «Прометей» (Кам’янське) подає заявку на участь в Кубку Європи. Наразі невідомо, чи гратиме в єврокубках «Дніпро».

Нагадаємо, в минулому сезоні «Київ-Баскет» і «Дніпро» представляли Україну в Кубку Європи, а кияни пробилися в чвертьфінал, де поступилися головному фавориту турніру, турецькому клубу «Каршіяка».

Сезон в українській Суперлізі завершили достроково. «Дніпро» визнали чемпіоном, «Київ-Баскет» отримав срібні медалі, а трійку призерів замкнув дебютант еліти «Прометей».

Фото: Укрінформ