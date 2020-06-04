Лідер збірної України з баскетболу в міжсезоння змінить клуб

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар'єру в російському "Динамо" з Новосибірська.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Минулий сезон Ягупова провела в турецькому "Фенербахче", у складі якого стала MVP Євроліги. В середньому за гру українка набирала 21,3 очка, робила 5,7 підбора, 5,4 передачі і 1,9 перехоплення.

У новосибірському "Динамо" грає партнерка Ягупової по збірній Людмила Науменко, яка торік виступала за турецький клуб "Чукурова".

На момент зупинки сезону, "Динамо" (Н) посідало 10-е місце в чемпіонаті Росії з 6 перемогами в 20 матчах. Також новий клуб українських баскетболісток виступає в Східноєвропейській жіночій баскетбольній лізі (EWBL), де "Динамо" вийшло до фінальної частини турніру.

На фото: Аліна Ягупова (fbu.ua).