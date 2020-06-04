Шапаренко готується до матчу "Динамо" з "Олександрією" у загальній групі
Укрінформ
Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко після травми приступив до роботи у загальній групі столичного футбольного клубу.
Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", Шапаренко відновився після пошкодження задньої поверхні стегна і разом з командою готується до матчу Прем'єр-ліги проти "Олександрії", який відбудеться найближчої неділі на НСК "Олімпійський".
Сьогодні динамівці мали ігрове заняття, яке завершилося двосторонкою.
Продовжують відновлюватися і поки займаються індивідуально Йосип Піварич, Микита Бурда і Віктор Циганков.
Фото: dynamo.kiev.ua.