У Китаї визначилися з новою датою рестарту баскетбольного чемпіонату
Укрінформ
Чемпіонат Китаю з баскетболу планують поновити 20 червня.
До стадії плей-офф двадцятьом клубоам залишається провести 16 матчів, повідомляє пресслужба ФБУ.
Між тим, у Китаї ще залишаються чинними обмеження на переїзди, то ж участь легіонерів у заключній частині чемпіонату залишається під запитанням. Очікується, що організатори змагань внесуть зміни в регламент турніру.
Чемпіонат Китаю зупинили 1 лютого через пандемію коронавірусу, поширення якого почалося саме в Китаї. Спершу організатори чемпіонату планували поновити змагання у середині квітня.
Фото: fbu.ua.