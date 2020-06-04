У Китаї визначилися з новою датою рестарту баскетбольного чемпіонату

Чемпіонат Китаю з баскетболу планують поновити 20 червня.

До стадії плей-офф двадцятьом клубоам залишається провести 16 матчів, повідомляє пресслужба ФБУ.

Між тим, у Китаї ще залишаються чинними обмеження на переїзди, то ж участь легіонерів у заключній частині чемпіонату залишається під запитанням. Очікується, що організатори змагань внесуть зміни в регламент турніру.

Чемпіонат Китаю зупинили 1 лютого через пандемію коронавірусу, поширення якого почалося саме в Китаї. Спершу організатори чемпіонату планували поновити змагання у середині квітня.

Фото: fbu.ua.