Росія не подаватиме заявку на догравання матчів Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Росія не претендуватиме на право прийняти футбольні матчі Ліги чемпіонів УЄФА, що залишилося зіграти нинішнього сезону.
Така можливість обговорювалася футбольною владою, але поки про заявку не йдеться, повідомляє РБК.
"Співрозмовник, знайомий із ситуацією, назвав такий сценарій малоймовірним", - зазначається у повідомленні.
Раніше Bild інформував, що на догравання Ліги чемпіонів УЄФА претендують Німеччина, Португалія та Росія.
Фото: uefa.com.