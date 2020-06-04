Чемпіонат України з футболу U21 можуть скасувати

Футбольний чемпіонат України серед гравців не старших 21-го року (U21) можуть більше не проводити.

Рішення про доцільність турніру в цій вікової категорії, можливо, розглядатимуть на найближчому виконкомі УАФ, який запланований на 7 червня у Львові, повідомляє Sportarena.

Можливий варіант, за якого турнір переформатують, однак, за інформацією видання, члени виконкому схиляються до його скасування. Так само під питанням і майбутнє турніру U19.

Раніше виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення юнацького (U19) та молодіжного (U21) чемпіонатів України з футболу без визначення переможців.

У категорії до 21-го року зіграли 21 тур. Лідирував донецький "Шахтар" (53 очки), на другому місці перебувало київське "Динамо" (49), на третьому - полтавська "Ворскла" (41).

Фото: shakhtar.com.