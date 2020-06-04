Беседін тренується з ветеранською збірною України

Футбольний форвард київського "Динамо" Артем Беседін, який відбуває річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, активно підтримує спортивну форму.

Гравець взяв участь у тренуванні збірної України серед ветеранів, повідомляє Zbirna.com.

"У двосторонній зустрічі зіграли відомі виконавці - Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Шевчук, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Олександр Романчук, Олексій Бєлік, Сергій Шищенко, Микола Іщенко, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Андрій Хомин та інші. Беседін діяв у нападі і забив пару м'ячів, а після тренування продовжив заняття індивідуально, виконуючи рекомендації ексдинамівця, а нині тренера з фітнесу ковалівського "Колоса" Віталія Мандзюка", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на футбольне поле Беседін зможе повернутися 19 грудня нинішнього року, а тренувань у складі "Динамо" футболіст може розпочати за два місяці до закінчення дискваліфікації - вже 19 жовтня.

Фото: zbirna.com.