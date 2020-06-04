«Шахтар» – «Динамо»: три українці заробили на футболі
Укрінформ
У Parimatch повідомили про великі виплати гравцям, які вгадали результат матчу Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Динамо».
Матч став найгучнішою спортивною подією в Україні після карантину і очікувано привернув увагу вболівальників. А для трьох з них гра виявилася особливо вдалою. Щасливці з різних міст виграли шестизначні суми: IVAN Z** – 720 233 грн, VLADIMIR P** – 510 000 грн і ANTON O** – 301 430 грн.
Незважаючи на величезні суми виплат, у Parimatch підтвердили, що гравцям вже зарахували кошти на рахунок. У компанії також повідомили, що всі гравці регулярно роблять ставки на футбол, зокрема УПЛ. Великі ставки герої минулих вихідних роблять нечасто, але тут, мабуть, шосте чуття підказало зробити правильний вибір. Прізвища клієнтів у компанії не розголошують, дотримуючись закону про безпеку особистих даних.