Визначилася переможниця конкурсу "Баскетбольна весна-2020"

Федерація баскетболу України (ФБУ) завершила конкурс на найвродливішу професійну баскетболістку - "Баскетбольна весна-2020".

Переможницею стала форвард одеського "Інтерхіма" Ганна Сугак, повідомляє пресслужба ФБУ.

На участь у конкурс заявилися 7 красунь, які представляють клуби жіночої Суперліги та Вищої ліги. Упродовж місяця відвідувачі могли проголосувати у відповідному опитуванні на сайті ФБУ. Дівчата представили по два фото, одне в ігровій формі, а інше довільне.

Найактивнішими виявилися прихильники одеситки Ганни Сугак, яка зібрала 40% голосів. 20% - у Ірини Доровської з вищолігового "Хмельницького", 19% - у Яни Голубош з "Рівного", 15 % - у Дар'ї Завидної з "Київ-Баскета".

За час голосування встановлено рекордну для сайту ФБУ кількість респондентів - майже 65 тисяч.

Фото: fbu.ua.