«Дніпро-1» повторно здав тести на коронавірус

6 червня в 25-у турі УПЛ «Дніпро-1» зіграє з ФК «Львів».

Футболісти, тренери і персонал клубу УПЛ «Дніпро-1» повторно здали тести на коронавірус, повідомляє клубний сайт.

За підсумками першого тестування в клубі не виявили випадків зараження, результати другого стануть відомі пізніше.

У першому матчі після поновлення чемпіонату України «Дніпро-1» здобув перемогу над «Олімпіком» (3:1). Після 24 турів команда Дмитра Михайленка посідає сьоме місце в УПЛ.

Нагадаємо, минулого тижня 26 позитивних тестів на COVID-19 здали представники «Карпат». Львівська команда в повному складі вирушила на карантин.

Матч 26-го туру УПЛ «Дніпро-1» - «Карпати» перенесли на невизначений термін.

Фото: сайт ФК "Дніпро-1"