«Колос» посилився сенегальським нападником
Гравець сенегальського «Каса Спортс» Мамаду Данфа продовжить кар'єру в клубі УПЛ «Колос», повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі угоди про трансфер 19-річного сенегальця не повідомляються. За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Портал оцінює гравця в 50 000 євро.
Основна позиція - правий атакуючий півзахисник, також може зіграти нападника.
У 2019 році дебютував за збірну Сенегалу. В цьому ж році грав з сенегальською збірною U-20 в фіналі чемпіонату Африки U-20 і чвертьфіналі чемпіонату світу U-20.
Футболіст вже дебютував за клуб з Ковалівки в товариському матчі з «Олімпіком» (1:2).
Перший африканський легіонер в історії «Колоса» може дебютувати за команду Руслана Костишина в офіційних матчах у суботу, 6 червня, в матчі УПЛ проти «Зорі».
Фото: сайт ФК "Колос"