«Колос» посилився сенегальським нападником

Мамаду Данфа – гравець національної та молодіжної збірної Сенегалу.

Гравець сенегальського «Каса Спортс» Мамаду Данфа продовжить кар'єру в клубі УПЛ «Колос», повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди про трансфер 19-річного сенегальця не повідомляються. За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Портал оцінює гравця в 50 000 євро.

Основна позиція - правий атакуючий півзахисник, також може зіграти нападника.

У 2019 році дебютував за збірну Сенегалу. В цьому ж році грав з сенегальською збірною U-20 в фіналі чемпіонату Африки U-20 і чвертьфіналі чемпіонату світу U-20.

Футболіст вже дебютував за клуб з Ковалівки в товариському матчі з «Олімпіком» (1:2).

Перший африканський легіонер в історії «Колоса» може дебютувати за команду Руслана Костишина в офіційних матчах у суботу, 6 червня, в матчі УПЛ проти «Зорі».

Фото: сайт ФК "Колос"