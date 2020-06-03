Україна може стати лідером із залучення іноземного капіталу в гральну індустрію - експерт

Це станеться після легалізації азартних ігор у результаті мобілізації капіталу Parimatch на міжнародному ринку, вважають у компанії

З прийняттям закону про легалізацію розпочнеться процес отримання ліцензій у всіх видах індустрії (казино, ігрових автоматів, ставок на спортивні та інші події, лотерейну діяльність). Компанії почнуть створювати в Україні активи, а найбільш конкурентоспроможні бізнеси будуть залучати капітал іноземних інвесторів, повідомив у своєму недавньому інтерв'ю виданню Delo.ua CEO міжнародного холдингу Parimatch Сергій Портнов.

“У світі для нас відкриті більшість ринків, але ми віримо в потенціал України, адже це батьківщина блискучих розумів, відомих у технологічному бізнесі далеко за її межами. У нас багато співробітників родом з України. Наша мета — відкрити країну для іноземних інвесторів", - пояснив Портнов.

Поряд з розміщенням акцій на іноземній біржі компанія розглядає й інші можливості залучення капіталу в гральну індустрію України. За словами Портнова, при цьому в новому законі про легалізацію грального бізнесу надзвичайно важливо адаптувати принципи справедливої конкуренції, мінімізації корупційних ризиків і збалансованого оподаткування. Цього в холдингу очікують у результаті другого читання законопроєкту 2285-д і відповідних змін у податкове законодавство.

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"Сьогодні ми конкуруємо з такими компаніями як William Hill, Bet365, GVC, PokerStars та іншими, і після одержання ліцензії в Україні зможемо вийти на IPO (первинну публічну пропозицію, - ред.) як технологічна компанія в гральній індустрії", - каже Портнов.

Головною передумовою інтересу іноземців до новоствореної індустрії в Parimatch називають прозорі умови роботи і наявність інструментів захисту інвестицій.

“Для виходу на міжнародні ринки потрібно буде добряче попрацювати, причому йдеться не тільки про зусилля самих компаній, але і те, як складеться ринок азартних ігор, наскільки позитивно його показники зможуть оцінити незалежні спостерігачі через півтора-два роки після старту видачі ліцензій. Все це безпосередньо вплине на репутацію України в очах інвесторів", - переконаний CEO Parimatch.

Нагадаємо, законопроєкт 2285-д про легалізацію грального бізнесу був прийнятий ВР у першому читанні 16 січня. Пізніше до нього було подано 3445 поправок. Профільний комітет Верховної Ради планував почати розглядати їх 3 червня. Залежно від висновків, які дасть фінансовий комітет, законопроєкт можуть розглянути у сесійній залі цієї п'ятниці, 5 червня. Таке припущення висловив у коментарі РБК-Україна заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.