Перерваний через образи Зозулі матч "Райо Вальєкано" - "Альбасете" дограють 10 червня
Укрінформ
Федерація футболу Іспанії прийняла рішення, що поєдинок 20-го туру Сегунди "Райо Вальєкано" - "Альбасете" буде дограний 10 червня.
Гра розпочнеться о 21.00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт Королівської федерації.
Матч проходив 15 грудня 2019 року. Він був зупинений через поведінку уболівальників "Райо Вальєкано", які ображали українського нападника гостей Романа Зозулю. Зокрема, вони звинувачували його в нацизмі.
Було прийнято рішення, що догравання пройде при порожніх трибунах. При цьому всі матчі в Іспанії в будь-якому випадку проходитимуть без глядачів через пандемію коронавірусу.
За поведінку вболівальників мадридський клуб був оштрафований на 18 тисяч євро.
На фото: Роман Зозуля. (ФК "Альбасете").