Баскетбол: Пустовий продовжує тренуватися у складі "Барселони"

Центровий збірної України Артем Пустовий продовжує тренування в складі іспанського баскетбольного клубу "Барселона".

Рестарт чемпіонату Іспанії має відбутися 17 червня, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Раніше ЗМІ інформували, що "Барселона" скоротить бюджетні видатки на новий сезон та склад основної команди. Арема Пустового називали одним з можливих кандидатів на перехід в оренду до іншої команди. За каталонців українець виступає з осені 2018 року.

Читайте також: Іспанський клуб подовжив угоду з баскетболістом збірної України

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії зупинили у березні через пандемію коронавірусу. Згодом Ліга ACB вирішила дограти чемпіонат. Заключний етап першості відбудеться в Валенсії. У ньому візьмуть участь 12 клубів. Вони зіграють у двох групах, з яких до плей-офф вийдуть по дві команди. Усі 33 матчі етапу мають відбутися з 17-го по 30 червня.

Фото: fbu.ua.