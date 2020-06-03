Чемпіонат Болгарії з футболу поновиться 5 червня із глядачами

Футбольний сезон в Болгарії відновиться 5 червня.

Причому Міністерство охорони здоров'я країни дозволило продаж квитків на ігри, повідомляє видання economic.bg.

Вболівальники зможуть спостерігати за матчами на стадіонах, розташовуючись через два сидіння один від одного. Таким чином, болгарські арени будуть заповнені відсотків на тридцять.

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Лудогорець", а розіграш чемпіонату Болгарії планується закінчити до 11 липня.

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Турнір раніше був перерваний через пандемію коронавірусу.

Фото: bfunion.bg.