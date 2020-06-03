Англійським клубам дозволили грати товариські матчі

Футбольним клубам чемпіонату Англії дозволили проводити товариські матчі для підготовки до відновлення сезону.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Однак дозволено проводити спаринги проти команд, до яких можна доїхати менш, ніж за 90 хвилин, а кожен гравець повинен приїжджати на особистому транспорті. Крім того, офіційних арбітрів на таких зустрічах не буде.

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Нагадаємо, що сезон в Англійській прем'єр-лізі (АПЛ), перерваний через пандемію коронавірусу, планується відновити 17 червня.

Фото: Getty Images.