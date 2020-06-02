У Києві в Х-Парку відбудеться турнір з футволею

Футволей – популярний вид спорту, який поєднав в собі пляжний волейбол та футбол.

У четвер 4 червня, в столичному Х-Парку відбудеться чемпіонат з футволею 1х1 Parimatch. Турнір пройде за підтримки FootballHub і федерації футволея України, повідомляє Укрінформ.

За перемогу боротимуться 12 гравців з різних міст, серед яких буде і професійний футболіст Іван Матяж. Володар Кубка України, екс-гравець «Шахтаря» і «Олімпіка» зараз представляє краматорський «Авангард».

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Протистояння професіональних гравців у футволей і футболістів стане родзинкою турніру. Підтвердили свою участь по 6 представників кожного виду спорту.

Головними ж претендентами на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch є Іван Матяж і Дмитро Шевчук. Причому їхні шанси на даним момент рівні (2.5). Відзначимо, що Дмитро Шевчук вже не перший рік грає в футволей і йому добре відомі всі секрети цього виду спорту. Якщо він протягом турніру перетнеться з Іваном, це може стати найцікавішим матчем змагання.

Футволей з'явився більше 50 років тому на знаменитому бразильському пляжі Копакабана. Це спорт, що поєднує в собі пляжний волейбол та футболу. Футволей шалено популярний в Бразилії. Там у показових матчах грають такі зіркові футболісти як Ромаріо, Роналдо і Роналдіньо.

В чемпіонаті по футволею 1х1 Parimatch гравців розділять на чотири групи по три людини в кожній. Матчі (всього заплановано 19) триватимуть близько 20 хвилин кожен, а сам турнір розтягнеться приблизно на шість годин. Тому, всі бажаючі можуть встигнути насолодитися запальним бразильським спортом і відчути довгоочікуване наближення літа.

Фото: twitter