Ексфутболіст

Ексфутболіст "Динамо" Мбокані не знає, де продовжить кар'єру

Укрінформ
Колишній нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані, який поки ще є футболістом бельгійського "Антверпена", не знає, де продовжить кар'єру.

Чинний контракт конголезця з "Антверпеном" закінчується нинішнього літа, а переговори між клубом та 34-річним гравцем про новий контракт поки ні до чого не призводять, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Відзначається, що Мбокані наполягає на дворічній угоді, "Антверпен" же готовий запропонувати лише рік співпраці.

Читайте також: Лунін повертається в «Реал» і буде дублером Куртуа

"Я не знаю, де опинюся, і не знаю, чи залишуся в "Атверпені". По-перше, я хочу підписати контракт на два роки, а клуб готовий запропонувати лише однорічну угоду. По-друге, мене насторожує, що цього літа "Антверпен" залишить ціла група футболістів. Словом, можна говорити про будь-який варіант продовження кар'єри. Я цілком відкритий для пропозицій", - заявив Мбокані.

Фото: dynamo.kiev.ua. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-