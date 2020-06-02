Ексфутболіст "Динамо" Мбокані не знає, де продовжить кар'єру

Колишній нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані, який поки ще є футболістом бельгійського "Антверпена", не знає, де продовжить кар'єру.

Чинний контракт конголезця з "Антверпеном" закінчується нинішнього літа, а переговори між клубом та 34-річним гравцем про новий контракт поки ні до чого не призводять, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Відзначається, що Мбокані наполягає на дворічній угоді, "Антверпен" же готовий запропонувати лише рік співпраці.

"Я не знаю, де опинюся, і не знаю, чи залишуся в "Атверпені". По-перше, я хочу підписати контракт на два роки, а клуб готовий запропонувати лише однорічну угоду. По-друге, мене насторожує, що цього літа "Антверпен" залишить ціла група футболістів. Словом, можна говорити про будь-який варіант продовження кар'єри. Я цілком відкритий для пропозицій", - заявив Мбокані.

Фото: dynamo.kiev.ua.