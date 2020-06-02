БК "Черкаські Мавпи" розпочав тренувальний збір
Укрінформ
Баскетбольний клуб української Суперліги "Черкаські Мавпи" вийшли з коронавірусного карантину й розпочали тренувальний збір.
У тренувальному таборі черкащан присутні 16 баскетболістів, з них шестеро - гравці першої команди минулого сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, що перед початком тренування баскетболістам виміряли температуру, а розминку гравці проводять у масках.
Тренувальний збір триватиме місяць. Підготовка до нового сезону відновиться у серпні.
Фото: mavpabasket.com.