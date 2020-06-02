БК "Черкаські Мавпи" розпочав тренувальний збір

Баскетбольний клуб української Суперліги "Черкаські Мавпи" вийшли з коронавірусного карантину й розпочали тренувальний збір.

У тренувальному таборі черкащан присутні 16 баскетболістів, з них шестеро - гравці першої команди минулого сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що перед початком тренування баскетболістам виміряли температуру, а розминку гравці проводять у масках.

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Тренувальний збір триватиме місяць. Підготовка до нового сезону відновиться у серпні.

Фото: mavpabasket.com.