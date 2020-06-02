У НБА визначилися з форматом продовження сезону

У Національній баскетбольній асоціації (НБА) визначилися з форматом продовження сезону, де буде скорочено кількість учасників, а всі матчі пройдуть в одному місті.

Як повідомляється на офіційному сайті ESPN, сезон відновлять 31 липня в Орландо за участю 22-х кращих команд.

За інформацією джерела, на конференції 4 червня такий формат підтримає більшість Ради керуючих НБА.

Читайте також: НБА зробила добірку найкращих передматчевих ритуалів своїх гравців

Формат з 22 командами влаштовує більшість гравців і власників клубів, охочих отримати частину втраченого доходу під час тривалої тримісячної перерви через коронавірусу.