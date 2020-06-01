Лунін повертається в «Реал» і буде дублером Куртуа

Український воротар не залишається в «Ов'єдо» на наступний сезон.

Клуб другого іспанського дивізіону «Ов'єдо» не зможе зберегти на наступний сезон голкіпера Андрія Луніна, який виступає за клуб Сегунди на правах оренди з «Реала». Воротар збірної України по завершенні сезону-2019/20 повернеться в «Реал», повідомляє «Футбол 24».

Лунін стане другим воротарем «Реала» в наступному сезоні. Альфонс Ареоля – нинішній дублер основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа, залишає мадридський клуб після закінчення орендної угоди.

Раніше повідомлялося, що «Реал» зробить Луніна другим голкіпером команди з фінансових міркувань. Українець заробляє майже в два рази менше за Ареоля.

Лунін перейшов в «Реал» влітку 2018 року. З тих пір воротар віддавався в оренду в «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».

У нинішньому сезоні Лунін зіграв дев'ять матчів за «Ов'єдо», пропустивши десять м'ячів. «Ов'єдо» йде на 17-му місці Сегунди. Команда Луніна поновить сезон 12 червня матчем з «Понферрадіною».

Фото: AS