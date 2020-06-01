Визначився суперник збірної України з кіберфутболу в 1/4 фіналу European Nations Cup

Збірна України з кіберфутболу зустрінеться 4 червня з командою Північної Македонії у чвертьфінальному поєдинку міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), сьогодні відбулася процедура жеребкування чвертьфінальної стадії міжнародного онлайн-турніру з кіберфутболу #StayHome European Nations Cup в дисципліні PES. Волею жереба суперником збірної України стала команда Північної Македонії.

У разі успішного виступу у чвертьфіналі в 1/2 фіналу суперником збірної України стане переможець пари Бельгія - Португалія. В інших чвертьфінальних протистояннях зійдуться Сербія і Угорщина, Ізраїль і Чехія.

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Нагадаємо, у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, стартували команди з 12-ти країн. Він проходить у трьох дисциплінах - CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES на цих змаганнях представляють три гравці - Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.