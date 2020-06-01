Луїш Каштру став кращим тренером 24 туру футбольного чемпіонату УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало кращим тренером 24-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги потугальського наставника "Шахтаря" Луїша Каштру.

Його підопічні завдали поразки "Динамо" (3:1), завдяки цій вольовій перемозі отримавши вже 16-очковий відрив над іншими командами, повідомляє офіційний сайт об'єднання.

"Основна схема "гірників" 4-3-2-1 у цій грі дала їм суттєву перевагу: Вони ефективніше працювали у центрі поля й краще виглядали на межі фінальної третини поля. "Шахтар" повністю переграв суперників на підступах до їхнього карного майданчика. Кожне прискорення із короткими комбінаціями давало донеччанам можливість швидко долати редут і виводити гравців на ударні позиції. Особливо ефективно користався цим Марлос, який і вирішив долю протистояння за рахунок класу та якісної роботи з м’ячем", - зазначається у повідомленні.

uafc.org.ua.