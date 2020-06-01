Хавбек "Шахтаря" і збірної України - кращий гравць 24 туру УПЛ

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Марлос визнаний кращим гравцем 24-го туру чемпіонату Украині з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"До складу експертної ради Прем'єр-ліги увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський. За Марлоса проголосували усі респонденти", - зазначається у повідомленні .

Нагадаємо, у 24-у турі "Шахтар" обіграв київське "Динамо" - 3:1. Марлос відзначився двома голами.

Фото: upl.ua.