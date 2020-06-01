Гандбол: голкіпер збірної України став гравцем польської "Хробри"
Укрінформ
Воротар збірної України з гандболу Антон Деревянкін підписав дворічний контракт з польською "Хробри" з Глугова.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У Глогуві Деревянкін буде третім українським гандболістом. У місцевому клубі вже грають два гравці збірної України - Олександр Тільте і Євген Буйненко.
Відзначимо, 29-річний Деревянкін протягом всієї своєї спортивної кар'єри захищав кольори запорізького ZTR.
Фото: handball.motorsich.com.