Гандбол: голкіпер збірної України став гравцем польської "Хробри"

Воротар збірної України з гандболу Антон Деревянкін підписав дворічний контракт з польською "Хробри" з Глугова.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. У Глогуві Деревянкін буде третім українським гандболістом. У місцевому клубі вже грають два гравці збірної України - Олександр Тільте і Євген Буйненко. Читайте також: Чемпіонат України з гандболу завершено достроково. "Золото" у "Мотора" Відзначимо, 29-річний Деревянкін протягом всієї своєї спортивної кар'єри захищав кольори запорізького ZTR. Фото: handball.motorsich.com.