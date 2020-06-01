Рестарт Ла Ліги: «Барселона» розпочинає 13 червня з «Мальоркою»

Перший матч після поновлення чемпіонату зіграють 11 червня. Це буде дербі «Севілья» - «Бетіс».

Став відомий розклад матчів найближчих турів чемпіонату Іспанії, який поновлять 11 червня, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Першим матчем у програмі 28-го туру Ла Ліги стане дербі між «Севільєю» і «Бетісом». «Барселона» зіграє 13 червня на виїзді з «Мальоркою», «Реал» - у неділю, 14 червня, прийматиме «Ейбар».

29-й тур гратимуть з 15 по 18 червня. «Барселона» проведе свій матч у вівторок, 16 червня, проти «Леганесу», «Реал» - в четвер, 18 червня, з «Валенсією».

Ла Ліга не виключає, що може змінити час початку матчів, якщо у певні дні буде занадто висока температура.

Нагадаємо, Ла Ліга пішла на перерву через пандемію коронавірусу, на початку березня. Після 27 зіграних турів лідирує «Барселона». Каталонці випереджають «Реал», що йде другим, на два очки.

Фото: EPA